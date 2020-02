O enredo está mais denso que nunca na Liga e vem aí uma 21ª jornada de alta intensidade na corrida ao título, ao pódio e à Europa, com Benfica-Sp. Braga, Rio Ave-Sporting e V. Guimarães-FC Porto. Primeiro ponto de paragem a Luz, no sábado à tarde, com tanto em jogo. O Benfica a procurar voltar às vitórias depois da derrota no Dragão, o Sp. Braga impulsionado pelo incrível registo de Rúben Amorim, que reencontra as águias, agora como treinador e perante um enorme desafio, contra a magra história do Sp. Braga na Luz.

O que fez em mês e meio o Sp. Braga de Rúben Amorim é avassalador. Oito jogos, sete vitórias e um empate, cedido na ronda passada frente ao Gil Vicente. Na sua primeira experiência na Liga e ainda sem o estatuto formal de treinador, por não ter a formação completa, o jovem técnico liderou a equipa em duas vitórias sobre o Sporting e duas sobre o FC Porto, uma delas a valer a conquista da Taça da Liga e a outra no Dragão, para a Liga, o primeiro triunfo bracarense na casa portista em 15 anos. Agora há outro enguiço para tentar quebrar. Num duelo que é bem familiar a Rúben Amorim, ele que jogou pelos dois clubes e esteve em campo pelo Sp. Braga na última vez que os minhotos pontuaram na Luz para a Liga.

Saldo histórico na Luz mais pobre: só duas vitórias

Os confrontos diretos com os chamados «grandes» são um dos pontos onde o Sp. Braga ainda não deu de forma consistente o salto de patamar que persegue nos últimos anos, embora tenha tido períodos de aproximação. O Maisfutebol olhou para os resultados do Sp. Braga, não apenas com Benfica mas também com FC Porto e Sporting. O saldo histórico em casa do Benfica é o mais pobre, condicionado sobretudo pelo parco registo vitorioso, mas o fosso ainda é geralmente muito grande, para o FC Porto, sobretudo, mas também Sporting.

O Sp. Braga conseguiu apenas um triunfo em casa do Benfica para o campeonato, já lá vão mais de 65 anos. Foi a 31 de outubro de 1954, no Jamor, uma vez que nem havia ainda Estádio da Luz: seria inaugurado um mês mais tarde. O único golo do jogo foi marcado pelo argentino Mario Imbelloni a meia hora do fim.

Desde então o Sp. Braga só ganhou na Luz uma vez. A 18 de dezembro de 2014, triunfo por 2-1 para os oitavos de final da Taça de Portugal com Sérgio Conceição no banco minhoto. Jonas adiantou o Benfica de Jorge Jesus, mas os golos de Aderlan Santos e Felipe Pardo deram a vitória ao Sp. Braga, que chegaria à final nessa temporada, perdida para o Sporting. (Recorde aqui esse jogo)

O saldo do Sp. Braga em casa dos grandes para a Liga

O Benfica é dos três grandes aquele que o Sp. Braga menos vezes venceu como visitante. Mas conseguiu mais empates do que em casa de FC Porto e Sporting. Olhando apenas para os confrontos de Liga, tem um triunfo, o tal de 1954, mais 12 empates e 50 derrotas.

Em casa do FC Porto venceu por quatro vezes para a Liga, tendo de resto oito empates e 52 derrotas. O triunfo desta temporada foi apenas o segundo neste século, depois do 3-1 na época 2004/05. Entre um e outro, em 14 jogos de campeonato o Sp. Braga perdeu doze e empatou dois no Dragão. As duas vitórias anteriores, nas Antas, remontam a 1948/49 e 1959/60.

Nas visitas ao Sporting o Sp. Braga tem mais triunfos, mas é também uma história de desequilíbrio em Alvalade, onde venceu sete vezes para o campeonato, contando ainda sete empates e 50 derrotas. Quatro dos jogos em que o Sp. Braga levou três pontos de Alvalade foram neste século, o último deles em 2016/17.

A tendência de aproximação que os últimos anos anularam

Em 2014/15, quando ganhou na Luz para a Taça, o Sp. Braga venceu não uma, mas duas vezes o Benfica: já tinha ganho em casa, por 2-1, para a oitava jornada do campeonato. Por essa altura parecia reforçar-se uma tendência que vinha da última década e meia, de um progressivo bater de pé dos minhotos nos confrontos com os «encarnados», e que teve como ponto alto o triunfo na meia-final da Liga Europa em 2010/11.

Entre 2000 e 2015, mesmo sem quebrar o jejum de vitórias na Luz, o Sp. Braga conseguiu seis empates em casa do Benfica para a Liga, em 15 confrontos. Mas esses sinais perderam força nos últimos anos. Acentuados precisamente na Luz, mais ainda porque ficaram marcados por derrotas volumosas.

As goleadas na Luz e a vitória que quebrou enguiço no Dragão

Olhando apenas para a última década, o Sp. Braga só pontuou na Luz por uma vez, em 2012/13. De resto somou oito derrotas. Outro dado que acentua o fosso é a dimensão dos resultados, de que a goleada por 6-2 na Luz na época passada é o exemplo mais avultado. Ao todo, nestes 10 anos, o Sp. Braga sofreu 25 golos na Luz e marcou oito.

Globalmente, no entanto, os resultados da última década em casa do FC Porto não eram melhores até há menos de um mês, quando o Sp. Braga venceu por 2-1, já com Amorim no banco. O saldo no Dragão para a Liga neste período é agora de uma vitória, um empate e oito derrotas, 19 golos sofridos e nove marcados. Em Alvalade o balanço é idêntico, apenas uma vitória, um empate e oito derrotas na última década, com 22 golos sofridos e 11 marcados.

Rúben já pontuou na Luz pelo Sp. Braga

Esta época, ainda com Sá Pinto no banco, o Sp. Braga perdeu em Alvalade, logo na segunda jornada. Desde então muito mudou e Rúben Amorim inverteu claramente o saldo da temporada frente aos «grandes». Agora, num campeonato que terminará com o FC Porto na Pedreira, segue-se a visita à Luz, o reencontro com o clube que representou durante oito temporadas, mas com um intervalo de época e meia em Braga.

Chegou ao Minho em janeiro de 2012 e estava em campo quando, no início da época seguinte, o Sp. Braga pontuou pela última vez na Luz para o campeonato. Foi titular e jogou os 90 minutos nesse 2-2 de 18 de agosto de 2012 (está aqui), que teve uma segunda parte intensa. Salvio adiantou o Benfica aos 50 minutos mas o Sp. Braga reagiu, primeiro num auto-golo de Melgarejo e depois no 1-2 apontado por Mossoró, antes de Oscar Cardozo igualar de penálti.

Em três confrontos pelo Sp. Braga frente ao Benfica, Rúben Amorim só perdeu um, na segunda volta da época 2012/13, 2-1 na Pedreira. E viveu mais um empate com sabor a vitória, a meia-final da Taça da Liga dessa temporada. Um nulo em Braga decidido nos penáltis, no qual converteu uma das grandes penalidades que apuraram o Sp. Braga, vencedor dessa edição da prova.