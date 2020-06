A 27.ª jornada da Liga arranca nesta segunda-feira com o duelo entre Marítimo e Gil Vicente, na Madeira.

Às 12h00, o treinador do líder do campeonato, Sérgio Conceição faz antevisão do Desp. Aves-FC Porto, que se joga terça-feira,

Em Espanha, o futebol prossegue e há dois jogos: o Levante-Sevilha e o Betis-Granada.

A atualidade vai estar ainda marcada pela abertura de centros comerciais em Lisboa, depois das restrições impostas pelo confinamento devido à Covid-19.

Na política, o Presidente da República dá posse ao novo ministro de Estado e das Finanças, João Leão, e à sua equipa, que inclui três novos secretários de Estado, na sequência da demissão de Mário Centeno.

A nível internacional, alguns Estados-membros da União Europeia abrem a partir desta segunda-feira as fronteiras internas, dada a evolução da pandemia de covid-19 e na sequência de uma recomendação feita na passada quinta-feira pela Comissão Europeia.