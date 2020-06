Depois do Marítimo-Gil Vicente, a 27.ª jornada da Liga prossegue esta terça-feira com mais dois jogos. Santa Clara e Portimonense defrontam-se na Cidade do Futebol e o FC Porto (1.º) desloca-se a casa do último (Desp. Aves) em busca de manter (ou reforçar) a liderança da prova.

Prosseguem também os lançamentos de outras partidas desta ronda do campeonato. Bruno Lage (13h30) e Carlos Carvalhal (18h30) vão projetar o duelo de quarta-feira entre Benfica e Rio Ave em Vila do Conde, Pepa e Petit o Paços de Ferreira-Belenenses, e Natxo González a visita do Tondela a casa do Sporting, na quinta-feira.

Também por cá, outras lutas prosseguem. Fafe, Lourosa, Praiense, Benfica de Castelo Branco, Olhanense e Real Massamá vão manifestar-se a partir das 17h00 na Cidade do Futebol contra o fim do Campeonato de Portugal e também na II Liga.

Lá fora, mais concretamente da Alemanha, o Bayern Munique pode sagrar-se octocampeão germânico na 32.ª jornada. Para isso, precisa de vencer no reduto do Werder Bremen, atual penúltimo classificado da Bundesliga.

JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA:



I Liga, 27.ª jornada, até 19:

Santa Clara - Portimonense, 19:00 (Cidade do Futebol, SportTV1)

Desportivo das Aves - FC Porto, 21:15 (SportTV1).

Liga alemã, 32.ª jornada

Borussia Mönchengladbach - Wolfsburgo, 17:30 (Eleven Sports 2)

Werder Bremen - Bayern Munique, 19:30 (Eleven Sports 2)

Friburgo - Hertha Berlim, 19:30 (Eleven Sports 4)

Union Berlim - Paderborn, 19:30 (Eleven Sports 5)