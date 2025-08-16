O Arouca, clube que compete na Liga, reagiu à morte de Joaquim Oliveira recordando-o como «um homem com uma trajetória brilhante e um legado enorme».

«Fica firmemente marcado na história do futebol português pela promoção e crescimento do nosso desporto», acrescenta o clube do distrito de Aveiro, que manifestou o «profundo pesar pelo falecimento de Joaquim Oliveira».

O empresário, natural de Penafiel, morreu este sábado, aos 78 anos. Foi fundador da Olivedesportos, empresa da qual foi presidente do Conselho de Administração, e foi responsável, por exemplo, pelo lançamento Sport TV.