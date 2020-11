Foi um fim de semana de emoções fortes no futebol português, com o desaparecimento de Vítor Oliveira.

Um pouco por todo o país sucederam-se as homenagens, com especial ênfase nos clubes por onde o antigo treinador passou, como o «seu» Leixões, o Paços de Ferreira, o Portimonense ou o Gil Vicente, o último de todos.

Os jogadores do Portimonense, por exemplo, atuaram frente ao Nacional com o nome de Vítor Oliveira nas costas da camisola. No final da partida, as comitivas dos dois emblemas uniram-se numa roda no círculo central para uma homenagem ao técnico.

Em Barcelos, Gil Vicente e Rio Ave também protagonizaram um sentido minuto de silêncio, com um ramo de flores colocado no meio do relvado, enquanto os adeptos do Paços de Ferreira cantaram pelo «mister» no exterior do Estádio Capital do Móvel.

Em Matosinhos, o Leixões prestou homenagem a Vítor Oliveira num memorial dedicado em sua memória. Dirigentes, treinadores, jogadores e adeptos juntaram-se para homenagear o «Rei das subidas».