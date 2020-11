O FC Porto promoveu uma homenagem a Reinaldo Teles que faleceu na quarta-feira vítima de covid-19, destacando a imagem do antigo dirigente no ecrã do Estádio do Dragão e depositando coroas de flores em locais simbólicos que marcaram a passagem do «chefinho», como era carinhosamente tratado pelos jogadores, pelo clube.

A imagem de Reinaldo Teles, «tio» para os adeptos, foi exposta em destaque no Dragão, enquanto foram depositadas coroas de flores tanto no relvado do campo de futebol, junto ao banco de suplentes, bem como no ringue de boxe, a modalidade que abriu as portas do FC Porto ao jovem Reinaldo.

Foi no boxe que Reinaldo Teles construiu uma sólida amizade com Pinto da Costa que, ainda antes de ser presidente, foi chefe da secção do pugilismo a partir de 1967. Reinaldo Teles foi campeão nacional de pesos médios em 1974 e, quando pendurou as luvas, também passou pela secção de boxe antes de Pinto da Costa o chamar para diretor adjunto do futebol quando chegou à presidência do clube em 1982.

O FC Porto fez questão de lembrar o passado de puglista de Reinaldo Teles e reservou mesmo um «espaço Reinaldo Teles» onde está um saco de boxe que o antigo dirigente costumava usar, mesmo já depois de ter terminado a carreira.