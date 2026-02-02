A Liga confirmou, na tarde desta segunda-feira, os horários das jornadas 22 e 23 do principal campeonato português, a disputar em fevereiro.

A ronda 22 abre na sexta-feira, dia 13, com dois jogos, o primeiro deles o Santa Clara-Benfica. No sábado há mais três jogos, com destaque para o duelo entre os quarto e quinto classificados, Gil Vicente e Sporting de Braga. No domingo, há mais três jogos, com FC Porto (na visita à Choupana) e Sporting (recebe o Famalicão) em campo, numa ronda que fecha na segunda-feira, dia 16, em Vila do Conde.

A jornada 23 arranca com o Estrela-Tondela na sexta-feira, dia 20, seguindo-se cinco jogos no sábado, dia em que o Benfica-AVS e o Moreirense-Sporting são à mesma hora (18h00), antes do dérbi do Minho em Braga, às 20h30.

No domingo, realizam-se mais dois jogos, com o FC Porto a receber o Rio Ave (20h30) depois do Estoril-Gil Vicente. Na segunda-feira, há um Famalicão-Casa Pia a fechar a jornada.

De referir ainda que, entre estas duas jornadas, o Benfica recebe o Real Madrid, no dia 17, às 20 horas, para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

22.ª jornada:

Sexta-feira, 13 de fevereiro

Santa Clara – SL Benfica, 18h30 – Sport TV

CD Tondela – FC Alverca, 20h45 – Sport TV

Sábado, 14 de fevereiro

Casa Pia AC – FC Arouca, 15h30 – Sport TV

Vitória SC – Estrela Amadora, 18h00 – Sport TV

Gil Vicente FC – SC Braga, 20h30 – Sport TV

Domingo, 15 de fevereiro

CD Nacional – FC Porto, 15h30 – Sport TV

AFS – Estoril Praia, 18h00 – Sport TV

Sporting CP – FC Famalicão, 20h30 – Sport TV

Segunda-feira, 16 de fevereiro

Rio Ave FC – Moreirense FC, 20h15 – Sport TV

23.ª jornada

Sexta-feira, 20 de fevereiro

Estrela Amadora – CD Tondela, 20h45 – Sport TV

Sábado, 21 de fevereiro

FC Alverca – Santa Clara, 15h30 – Sport TV

FC Arouca – CD Nacional, 15h30 – Sport TV

SL Benfica – AFS, 18h00 – BTV

Moreirense FC – Sporting CP, 18h00 – TVI

SC Braga – Vitória SC, 20h30 – Sport TV

Domingo, 22 de fevereiro

Estoril Praia – Gil Vicente FC, 18h00 – Sport TV

FC Porto – Rio Ave FC, 20h30 – Sport TV