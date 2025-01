Os jogos da 20.ª jornada da Liga já têm data e hora definida.

A ronda arranca a sexta-feira, 31 de janeiro, com a receção do Boavista ao Famalicão. No domingo, o Sporting recebe o Farense (18h00), enquanto o Benfica joga na Reboleira com o Estrela da Amadora (20h30).

Na segunda-feira, o Sporting de Braga visita o Moreirense às 18h45 e o FC Porto joga em Vila do Conde com o Rio Ave (20h45).

Benfica, FC Porto, Sporting e Sp. Braga entram em campo apenas no domingo e segunda-feira devido à presença nas competições europeias dias antes.

Os horários da 20.ª jornada da Liga:

31 de janeiro (sexta-feira)

Boavista-Famalicão, 20h15 - SportTV

1 de fevereiro (sábado)

Santa Clara-Casa Pia, 15h30 - SportTV

Nacional-Arouca, 15h30 - SportTV

Gil Vicente-Estoril Praia, 18h00 - SportTV

V. Guimarães-AFS, 20h30 - SportTV

2 de fevereiro (domingo)

Sporting-Farense, 18h00 - SportTV

Estrela Amadora-Benfica, 20h30 - SportTV

3 de fevereiro (segunda-feira)

Moreirense-Sp. Braga, 18h45 - SportTV

Rio Ave-FC Porto, 20h45 - SportTV