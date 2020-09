Depois de ter caído em casa e de ter passado uma semana internado no hospital da Luz, Luisão recebeu alta médica.



O antigo central anunciou que vai continuar o processo de recuperação ao acidente doméstico em casa. O diretor técnico das águias agradeceu aos profissionais de saúda que o acompanharam durante o período que passou no hospital.



«Quase as portas de completar 2 anos de UM dos DIAS mais marcantes da minha vida (Fim do Ciclo como Jogador de Futebol) 25 setembro 2018. A data de HOJE fica marcada pela alegria de continuar a recuperação em casa, tendo alta do Hospital gostaria de agradecer e dar os meus PARABÉNS a todos os profissionais da SAÚDE que fazem toda a diferença em nossas vidas. Meu muito obrigado!», escreveu nas redes sociais.