Andrés Fernández, antigo guarda-redes do FC Porto, contou, em entrevista ao jornal «A Bola», que não foi muito feliz no Dragão, uma vez que teve poucas oportunidades da parte de Julen Lopetegui, mas também conta que a família ficou encantada com a cidade e está a pensar voltar no final da carreira.

A verdade é que Fernández fez apenas quatro jogos na baliza do FC Porto. «A nível profissional não foi bom, não tive muitas oportunidades de jogar, o treinador tinha outras preferências e, por mais que tenha trabalhado, não consegui que mudasse de opinião e tive de aceitar», começa por contar.

Apesar de tudo, a experiência acabou por ser positiva para o guarda-redes de 33 anos quem atualmente, milita no Huesca. «Tudo o resto foi espetacular, a cidade é tão bonita e maravilhosa que o desejo da minha mulher, quando eu terminar a carreira, é que toda a família vá viver para o Porto», destacou ainda.