Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Casa Pia, da sexta jornada da Liga, marcado para as 20:30 deste domingo, no Estádio Municipal de Rio Maior:

Casa Pia vem de uma vitória importante

«É uma equipa que vem de uma vitória importante, com jogadores experientes, que conhecem muito a Liga e que sabem levar o jogo para os ritmos que mais lhes agradam. Cabe-nos ser iguais a nós próprios, fiéis à nossa ideia coletiva, para podermos sair de Rio Maior felizes.»

Famalicão deu uma boa imagem frente ao Sporting

«Não ficámos felizes com o resultado, mas satisfeitos com o compromisso, a personalidade e a forma como obrigámos o Sporting a vestir o fato de macaco para ganhar em Famalicão. Temos de dar seguimento a essa postura competitiva.»

Grupo talentoso e com liberdade para tomar decisões

«É um grupo com talento e vontade de aprender. Prefiro dar-lhes liberdade para tomar decisões, mesmo correndo riscos, porque acredito que isso os vai preparar para carreiras grandes e vai fortalecer o coletivo do Famalicão.»





