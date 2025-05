Declarações de Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Famalicão, após o triunfo (2-1) frente ao Casa Pia no derradeiro jogo da época para ambos os conjuntos:

«Iniciámos o jogo muito próximo da nossa forma de estar, com os olhos na baliza adversária, a criar situações para fazer mais golos. Chegámos ao intervalo justos vencedores, mas sofremos num lance infeliz. Fica demonstrada a identidade da equipa, acredita nos processos, mas tínhamos de terminar desta forma, com os adeptos, a deixar água na boca para o próximo ano, com a equipa conseguir dar o seu melhor, impor o seu jogo e vencer de uma forma justa».

«Há muito ainda para fazer, o que deixa possibilidades de desenvolvimento. É um projeto novo, com muitos jovens e numa Liga com características próprias. Temos de saber jogar esses jogos mais subjetivos, temo de crescer, saber interpretar o que o jogo pede. Temos de crescer para tirar a qualidade dos jogadores. Hoje tínhamos de dar uma alegria aos nossos adeptos. Sabemos de onde viemos, estivemos muitos meses sem ganhar em casa, é bom terminar com uma alegria para eles».

[Balanço da primeira experiência na Liga] «Para mim tem sido uma nova aventura, tenho desfrutado mesmo nos momentos menos bons. Sou melhor do que no primeiro dia em que cheguei. Existiu química entre treinador e clube, com o grupo de trabalho. Este grupo sempre acreditou nas ideias, mesmo no início em que os resultados não apareciam. É uma grande felicidade quando os jogadores vão atrás das ideias do treinador. O Famalicão é uma equipa que faz o jogo fluir, com uma grande atitude e coragem seja qual for o adversário. O balanço é positivo e queremos mais. Há muito trabalho a fazer».