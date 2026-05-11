*por Rodrigo Martins

O Famalicão empatou (0-0) esta segunda-feira na visita ao Estrela da Amadora num jogo «extremamente competente», diz Hugo Oliveira. O técnico do Famalicão falou sobre um resultado injusto para a equipa e agradeceu o esforço dos adeptos que vieram até à Amadora. Com este empate a formação famalicense fica fora das contas do quarto lugar, já o Estrela da Amadora conquista mais um ponto na luta pela manutenção.

Um jogo mais importante que a tabela

«Hoje a tabela não nos interessa nada. Aquilo que nos interessa é olhar o jogo que fizemos, como temos vindo a viver jogo a jogo, semana a semana, de uma forma contínua.»

Um adversário que «se limitou a defender»

«Dizer que foi mais um jogo extremamente competente, um jogo extremamente positivo da nossa parte. Comandamos o jogo todo, extremamente seguros daquilo que são os nossos caminhos perante um adversário que se limitou a defender o jogo, a cortar caminhos daquilo que era a nossa possibilidade de ter momentos de finalização. Tivemos muita serenidade, muita paciência para encontrar espaços e encontramos.»

O que faltou para a vitória

«Acho que a única coisa que faltou no jogo de hoje foi a bola passar ali (na baliza). Se a bola passasse ali, tínhamos ganho de uma forma justa. Por isso até é realmente injusto para os jogadores, é realmente injusto para os nossos adeptos, depois do jogo que tivemos aqui hoje, não sair com uma vitória. Mas o futebol é isto. Temos que manter a nossa humildade, manter a nossa segurança de trabalho, a nossa grande atitude de trabalho e mais uma vez perceber que é essa atitude, é essa honestidade que nos tem trazido e que nos vai levar para o futuro. E o futuro é mais um jogo extremamente difícil.»

11 jogos a jogar para ganhar

«Não demos qualquer hipótese naquilo que foram as oportunidades para o adversário. Mais um jogo a zero, estamos a dizer. Ou seja, tem mais um jogo nesta senda de 11 jogos. Acho que tínhamos que sublinhar isso»

«Não podemos nunca deixar de nos orgulhar quando uma equipa como o Famalicão consegue estar 11 jogos sem perder. E 11 jogos sem perder, mas a jogar para ganhar, é importante dizer isto. Porque nunca jogamos para ganhar um ponto, fosse onde fosse, 11 jogos, onde, no meio desses jogos, temos jogos com a Benfica, jogos no estádio do Campeão Nacional e jogos no estádio do Sp. Braga.»



Os adeptos incansáveis

«O que me custa são os muitos adeptos que fizeram estes quilómetros todos numa segunda-feira à noite, perder parte do dia de segunda, amanhã é dia de trabalho. Acho que elas mereciam sair daqui hoje com uma vitória. Acho que mereciam sair daqui com três pontos.»

A construção de uma boa época

«Saímos daqui convictos que ganhamos um ponto. Um ponto que é importante na tabela, porque vamos crescendo. As grandes paredes, as grandes casas, são feitas de pequenos tijolinhos. Mais um tijolinho na construção da nossa casa e saímos também convictos de fazermos um jogo seguro. Um jogo dentro daquilo que é o nosso processo. Que controlamos sempre o jogo, dominamos e criamos as circunstâncias para finalizar. Obviamente que deveríamos ter finalizado. Isso é um detalhe que vamos continuar a trabalhar para sermos melhores. Para, no próximo fim de semana, fazermos golos e ganharmos.»



O orgulho nos «rapazes»

«Sinto-me extremamente orgulhoso daquilo que a equipa tem vindo a fazer e, como digo, os rapazes merecem terminar de uma forma positiva e vão terminar, estou convicto disso.»