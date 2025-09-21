Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, em flash interview na Sport TV após o empate a um golo frente ao Casa Pia. Para o treinador famalicense, apenas uma equipa quis efetivamente jogar para ganhar.

Jogo poderia estar resolvido na primeira parte

«Fomos a única equipa que quis jogar. A única equipa que quis ligar o jogo e criar caminho para o golo de uma forma personalizada. É verdade que em momento de definição, principalmente logo na primeira parte, não podemos ser tão permissivos no momento de definir. Temos de ser mais objetivos e esfomeados. O jogo poderia estar resolvido logo na primeira parte.»

O golo do Famalicão surgiu de um bom trabalho da equipa

«Podíamos ter ido para o intervalo com um resultado completamente diferente. Mas continuamos na segunda parte e fizemos o golo em mais um momento de trabalho de equipa. A partir de um determinado momento deixamos de ligar tanto o jogo e de querer ir à procura dos nossos próprios caminhos. O adversário acabou por num lance ter uma grande penalidade e conseguir chegar ao empate dessa maneira.»

Apenas uma equipa efetivamente jogou para ganhar

«No futebol não têm de ser dadas justiças ou injustiças. Somos uma equipa que sabe aquilo que está a fazer e que trabalha muito. Mas o futebol é dado a números e a vitórias. E nós hoje deveríamos ter saído daqui com uma vitória. Vamos ter de roubar estes dois pontos a outro sítio. O futebol teria que nos ter dado os três pontos hoje. Apesar de o Casa Pia dizer que trabalhou e que acabou por levar um ponto de forma justa… nada disso. Nós é que quisemos jogar e levar os três pontos.»







