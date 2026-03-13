Liga
Há 1h e 7min
Hugo Oliveira: «Partida extremamente difícil, num estádio difícil para todos»
Treinador do Famalicão antevê duelo frente à formação vimaranense
AL
Treinador do Famalicão antevê duelo frente à formação vimaranense
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Hugo Oliveira sublinhou a qualidade do V. Guimarães que, por norma, luta por grandes objetivos, em antevisão ao duelo a contar para a 26.ª jornada da Liga, marcado para sábado, às 15h30. O treinador do Famalicão destacou, ainda, o trabalho que o clube tem feito com o objetivo de alcançar as competições europeias.
Qualidade do adversário com «rótulo» europeu
«Esperamos uma partida extremamente difícil, num estádio em que é difícil para toda a gente. Tradicionalmente um clube [V. Guimarães] que luta por objetivos grandes.»
Famalicão nas competições europeias?
«Os projetos precisam de bases extremamente fortes.»
Clube no caminho certo
«O projeto que temos aqui no Famalicão é desenvolver o clube para estar preparado sempre para ser melhor e dar passos em frente.»
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