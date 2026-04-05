Declarações do treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate ante o FC Porto (2-2) em jogo da 28.ª jornada da Liga:

Luta pelo quinto lugar:

«Queremos ganhar sempre o próximo jogo e vamos continuar até ao final. Há uma coisa importante que temos de dizer. Desde o primeiro jogo da época, jogamos para ganhar o jogo seguinte. E quem joga para ganhar o jogo seguinte, joga para acumular pontos e a tabela, no final, vai ser justa com o que merecemos.»

«Outra coisa é: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto… competições internacionais… há o Fafe e há o Torreense e temos de respeitar muito. Quem falar de outras coisas que não seja até à final da Taça, com o Fafe ou o Torreense, não está a ser justo, nem eticamente correto com o Fafe e o Torreense. Nós lutamos para ganhar o próximo jogo e para desenvolver jogadores e que eles sejam capazes de jogar.»

Se, agora que não perdeu ante um “grande”, se tem orgulho em ter travado este FC Porto:

«Acho que, acima de tudo, o orgulho é sermos fiéis a nós mesmos, não fugir da nossa identidade, seja onde for. Estava um ambiente fantástico, de jogo grande, entre duas grandes equipas, mas era o FC Porto e o Famalicão. E foram realmente duas grandes equipas e os jogadores crescem, os caminhos aparecem e eles vão-se desenvolvendo. Nós somos uma equipa pressionante, mas sabíamos que em alguns momentos as ligações iam acabar por acontecer e eles iam ter situações de um contra um e é preciso perceber quando saltar e quando não. Somos uma equipa que joga com 11 e é difícil para os adversários. Orgulho nos rapazes. Quem anda, caminha, desenvolve e trabalha… aquele golo foi a recompensa que acho que os rapazes mereciam.»