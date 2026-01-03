Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Alverca, deste domingo [20h30], a contar para a 17.ª jornada da Liga. O técnico acredita num ano de 2026 positivo para os famalicenses.

Grandes expectativas sobre 2026

«Temos grandes expetativas em relação ao ano que aí vem, esperando que termine de forma feliz para todos. Esperamos que isso nos leve aos bons resultados e ao registo positivo, após uma boa semana de trabalho, chegando a Alverca e conseguindo impor o nosso jogo.»

A sequência negativa de resultados

«A exigência, ambição e coragem que temos fazem com que esperem muito de nós, e esperem sempre resultados. O último jogo foi um grande momento de aprendizagem. Experiências levam-nos a experiência, levam ao crescimento da equipa e do jogador, e só temos de crescer a gerir emoções.»

Alverca com talento

«O talento traz sempre qualidade e a ideia positiva do treinador vai levar certamente a um bom jogo de futebol. É uma equipa que olha para este jogo para voltar aos bons resultados. Temos de ser extremamente disciplinados.»

Mercado de janeiro

«O Famalicão está atento a alguma possibilidade que seja boa para o clube, no presente e futuro. Temos muita estabilidade dentro de portas e isso dá-nos muita segurança para trabalhar diariamente.»