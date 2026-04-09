O mês de março foi o mês do Famalicão. Já depois de segurar o prémio de melhor guarda-redes e melhor defesa, a equipa famalicense vence agora o prémio de treinador do mês.

Hugo Oliveira, técnico da formação minhota, venceu pela primeira vez na carreira uma distinção oficial da Liga. Com 31,31 por cento dos votos, superou Sotiris Sylaidopoulos (Rio Ave FC) com 21,21 por cento e Petit (Santa Clara) com 15,15 por cento.

No mês de março, os famalicenses somaram três vitórias (Arouca, V. Guimarães e Nacional) e um empate (Rio Ave). O Famalicão ocupa neste momento o quinto lugar na Liga – a três pontos das competições europeias.