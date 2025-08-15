Hugo Oliveira, técnico do Famalicão, diz esperar um jogo «extremamente difícil» frente ao Tondela, para a segunda jornada da Liga, por entre críticas à escolha do horário da partida devido à situação atual do país.

«Não consigo entender que se jogue às 15h30, com o país a enfrentar flagelos como incêndios e calor extremo. A DGS [Direção-Geral da Saúde] e o SNS [Serviço Nacional de Saúde] recomendam evitar estar ao ar livre até às 17h00. O futebol é para os adeptos e temos de os proteger, tal como à integridade física dos jogadores», referiu o treinador, em conferência de imprensa.

No que toca ao adversário, Hugo Oliveira deixou elogios, falando de uma equipa «muito vertical e veloz na frente». Afirmou, ainda, que a derrota do Tondela frente ao Sp. Braga, na primeira jornada, não foi tão clara como o resultado fez parecer.

«[O Tondela] É uma equipa que subiu [de divisão] de forma extremamente competente, com um projeto interessante para o futuro e que fez um jogo muito competente frente a um candidato ao título. O resultado não foi tão verdadeiro quanto o que aconteceu dentro de campo, podendo até ter estado na frente do marcador na fase inicial», lembrou.

O Famalicão arrancou a Liga com uma vitória por 3-0 frente ao Santa Clara. No entanto, o técnico famalicense recusou euforias: «Não fizemos mais do que ganhar um jogo. Essa competência tem de ser diária. Amanhã [sábado] será mais um desafio difícil», atirou.

O Famalicão visita o Tondela este sábado, O jogo, recorde-se, acontecerá a 200km da habitual casa dos tondelenses, em Rio Maior, devido às condições do relvado do Estádio João Cardoso. A partida arranca às 15h30 e pode acompanhá-la, ao minuto, pelo Maisfutebol.