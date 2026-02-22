Hugo Oliveira destaca o bom momento do Casa Pia e realça a organização defensiva dos «Gansos», na antevisão do jogo da 23.ª jornada da Liga, marcado para as 20h15 de segunda-feira. O treinador do Famalicão aproveitou, ainda, por comentar sobre o caso Prestianni-Vinícius

Casa Pia vive um bom momento

«Certamente vamos ter um jogo extremamente competitivo, um jogo difícil para nós, perante uma equipa que está num bom momento, com resultados positivos para aquilo que é a sua luta e que teve o impacto da chegada do treinador.»

«Gansos» com um bom processo defensivo

«É uma equipa extremamente consciente do seu processo defensivo, muito rigorosa e disciplinada, que tem criado muitas dificuldades aos adversários na construção e na criação de oportunidades. Depois, parte muito rápido para o ataque e é muito objetiva a atacar.»

Depois da derrota em Alvalade

«Nós olhamos para nós, para as nossas ideias e ambições. Não gostamos de estar sem ganhar e queremos voltar rapidamente às vitórias.»

Só a vitória interessa

«Gostamos muito de jogar em casa e de dar alegrias aos nossos adeptos. Queremos dar-lhes um final de dia feliz e um início de semana positivo, com uma boa exibição e a lutar pela vitória.»

Equipa só com uma cara

«Não somos uma equipa com duas caras. Somos uma equipa com uma ideia e tentamos impô-la, quer em casa, quer fora.»

Boas dores de cabeça

«Esta é uma daquelas semanas em que o treinador está feliz, mas tem dor de cabeça. Tirando o Óscar, temos todos os jogadores disponíveis.»

Prestianni-Vinícius

«O futebol deve ser uma ferramenta para combater os males da sociedade, como o racismo, a xenofobia ou a homofobia. O caso está a ser investigado e temos de ter humildade para esperar pelas conclusões.»