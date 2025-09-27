Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Rio Ave deste domingo [20h30], a contar para a sétima jornada da Liga.

Famalicão quer dar alegrias que adeptos

«Encaramos todos os jogos para ganhar e somar os três pontos. Jogamos em casa, perto dos nossos adeptos e queremos dar-lhes alegrias. No último jogo não conseguimos, apesar de termos feito coisas muito boas, mas este é um novo desafio e queremos vencer»

Rio Ave vem de um bom resultado frente ao Benfica

«Vamos defrontar uma equipa recheada de bons jogadores, moralizada por um resultado positivo frente a um candidato ao título [Benfica]. Vai ser um jogo extremamente difícil, como são todos na liga.»

Duas equipas que olham para a baliza

«Temos feito golos em todos os jogos e isso é positivo. Vai ser um grande jogo, com duas equipas que olham para a baliza. O futebol é espetáculo e deve ser uma porta para a felicidade, nunca para o ódio.»