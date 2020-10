A FIGURA: Hugo Seco

Jogou apenas 23 minutos e não marcou. Mas foi claramente a figura do jogo. Porque saltou do banco para agitar uma partida que estava demasiado parada. Um minuto depois de entrar, ganhou um penálti que Gauld converteu. E na segunda vez que pegou na bola, voltou a ser derrubado na área, ainda que Lucca tenha desperdiçado a oportunidade. Não merecia a ‘traição’ do colega que, ao falhar ‘à Panenka’, deixou fugir os três pontos.

O MOMENTO: Ramires resgata um ponto para lá da hora

Oito minutos para lá dos 90, dois minutos depois dos seis de compensação concedidos pelo árbitro da partida, Bruno Ramires resgatou um ponto e um empate que pareceu sempre longe para o Belenenses. Um golo muito festejado pelo Belenenses e que deitou por terra quase todos os jogadores do Farense.

OUTROS DESTAQUES

Ryan Gauld

É aquele jogador de quem se espera sempre que resolva ima partida, fruto da enorme qualidade e inteligência com que joga. O jogo ofensivo do Farense passa quase sempre pelo pé esquerdo do escocês. Depois de ter falhado dois penáltis na Luz, frente ao Benfica, Gauld não desperdiçou a oportunidade diante do Farense. Pouco depois, com nova oportunidade da marca dos onze metros, deixou Lucca assumir, a pedido do colega, e este desperdiçou.

Kritciuk

Quase quatro anos depois, o guarda-redes russo voltou a jogar na Liga. Foi uma das novidades de Petit, tendo a oportunidade de se estrear pelo Belenenses devido ao teste positivo de André Moreira para Covid-19. Sem ter tido muito trabalho, mostrou a segurança dos tempos do Sp. Braga.

Mansilla

O argentino foi o mais ativo dos homens da frente do Farense e aquele que esteve mais perto do golo na primeira parte, quando os algarvios foram claramente superiores ao Belenenses. Aos 31m viu Kritciuk defender para a barra um remate seu na melhor oportunidade dos primeiros 45m.

Edi Semedo

Estreia a titular do jovem avançado de 21 anos. Surgiu no lugar que tem sido de Cassierra e esteve perto de marcar a fechar a primeira parte, vendo Defendi travar o remate de pé esquerdo. No lance seguinte parece ter sido empurrado nas costas por Eduardo Mancha dentro da área, mas o árbitro mandou seguir. Saiu aos 60m.