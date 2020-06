A SAD do Belenenses afirmou, este sábado, que nada recebeu, ainda, pela transferência do médio brasileiro Eduardo para o Sporting, no verão de 2019, mas os leões garantem o contrário, afirmando que «o atleta foi contratado» ao Internacional de Porto Alegre.

Em nota oficial enviada à imprensa, a SAD dos azuis, liderada por Rui Pedro Soares, reclama 450 mil euros pela saída do jogador para os leões. Em resposta, na noite deste sábado, em comunicado, o Sporting diz que «quaisquer dívidas ou litígios entre esses clubes [Internacional e Belenenses]» não dizem respeito à SAD leonina.

Há cerca de um ano, Eduardo foi contratado pelo Sporting, num negócio que envolveu o Internacional de Porto Alegre e os azuis.

Além disso, a Belenenses SAD referiu ainda que vai «processar cível e criminalmente Hugo Viana», diretor-desportivo dos leões, a quem diz nada dever. Uma posição que surge após uma altercação entre Viana e Rui Pedro Soares, à margem do jogo entre Belenenses e Sporting, na sexta-feira, na qual o sportinguista, que foi diretor-desportivo nos azuis em 2017/2018, reclamava pagamentos ao anterior clube que representou nessas funções.

«Esperava-se um pedido de desculpas à Sporting SAD e a Hugo Viana e não um texto do teor que foi publicado pela Belenenses SAD», referiu o clube verde e branco, falando num «comportamento lamentável» de Rui Pedro Soares na Cidade do Futebol.