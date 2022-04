FIGURA: Adrián Butzke (Paços Ferreira)

Só jogou 45 minutos, mas foi decisivo para a vitória do Paços Ferreira. O avançado espanhol abriu o marcador, apontando o segundo golo na Liga, e assistiu para o segundo golo, apontado por Nuno Santos. Perto do intervalo ficou no chão a pedir assistência e a substituição ao intervalo deve ter sido por precaução.

MOMENTO DO JOGO: Voo de Paulo Victor

O guarda-redes do Marítimo protagonizou um dos melhores momentos do jogo. Nuno Santos preparava-se para fazer um golo de levantar um estádio, com um remate sem preparação à entrada da área. Paulo Victor quis fazer melhor e voou para impedir o golo pacense. O esférico ia ao ângulo, mas a luva esquerda tirou para canto.

OUTROS DESTAQUES

Nuno Santos (Paços Ferreira): Encheu o meio campo pacense e ainda fez o gosto ao pé. O médio dos castores esteve sempre em alta rotação e, depois de ver o guarda-redes insular negar um grande golo, marcou mesmo… de baliza aberta.

Joel Tagueu (Marítimo): Foi sempre o jogador mais perigoso dos insulares e uma seta apontada à baliza pacense. Tagueu viu André Ferreira negar o golo na primeira parte, com duas boas intervenções, e o ferro já ao cair do pano. Este último, a rodar sobre um adversário e a disparar uma bomba ao poste.

Paulo Victor (Marítimo): Sofreu dois golos, mas impediu outros tantos quase feitos. O guarda-redes do Marítimo não merecia ter saído de Paços Ferreira com duas bolas no saco.