O treinador do Estoril Praia, Ian Cathro, assegurou este domingo que a equipa vai ao Estádio da Luz com a ambição de alcançar o primeiro triunfo fora de casa nesta época, na 15.ª jornada da I Liga, frente ao Benfica.

«Vamos tentar ganhar. Às vezes, o tentar ganhar torna o jogo um pouco mais aberto, mas vamos lá para disputar o jogo», afirmou o técnico escocês, em conferência de imprensa.

No entanto, Cathro sublinhou a necessidade de grande esforço e dedicação da sua equipa para superar os encarnados, que venceram todos os jogos realizados em casa a nível interno esta temporada, para a Liga. O técnico dos canarinhos referiu até que quando o Pai Natal aparece não vem de amarelo, por isso nada vai ser oferecido ao conjunto da linha de Cascais.

«Sabemos que vamos jogar contra uma equipa muito boa, com grandes jogadores, e não acreditamos que o Pai Natal vai chegar para nos oferecer alguma coisa. Sabemos também que quando ele aparece não vem vestido de amarelo. Vamos ter de trabalhar e de correr muito» disse, reforçando a confiança na preparação feita durante a semana.

O treinador admitiu ainda que a derrota no último jogo, frente ao Casa Pia (0-2), foi «muito frustrante», mas garantiu que o grupo já deixou o desaire para trás e realizou uma boa semana de trabalho.

«Este é um processo constante. A última partida foi uma boa oportunidade para dar um passo em frente, mas não conseguimos. Quem anda nesta vida sabe deixar as coisas para trás. Já passou e tivemos uma boa semana», frisou.

O Estoril Praia, 12.º classificado com 14 pontos, defronta o Benfica, terceiro com 35, na segunda-feira, a partir das 18:45h, no Estádio da Luz, num jogo com arbitragem de António Nobre e que pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.