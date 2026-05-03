Bryant Lazaro, treinador adjunto do Estoril, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (1-1) frente ao Sp. Braga. O técnico defende que o Estoril teve mérito na forma como alcançou o empate.

Análise a jogo

«Acho que foi um jogo entre duas equipas fantásticas, que sempre procuraram tentar ganhar o jogo. Da nossa parte, mais uma vez o Estoril mostrou que tem uma mentalidade diferente, respeitamos a nossa identidade e não temos medo a ninguém. Frente a um adversário como Braga tivemos um mérito incrível pelo que fizemos; desejamos ao Braga sorte que tudo corra bem na Alemanha».

Empate dá tranquilidade

«Neste Estoril olhamos sempre para o processo, para o dia a dia. Há uns meses fizemos muitos golos e grandes exibições, e em janeiro o Ian Cathro foi considerado o treinador do mês e não festejámos. Agora continuamos iguais, não escondemos, não perdemos a cabeça. Temos um grupo fantástico, entre nós há uma crença muito grande, e a resposta entre nós quando as coisas não saem bem, é trabalhar. As pessoas revelam o seu caráter nestes momentos, dou os parabéns aos jogadores do Estoril».