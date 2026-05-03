Bryant Lazaro: «Respeitamos a nossa mentalidade sem medo de ninguém»
Adjunto do Estoril desejou boa sorte ao Braga na Liga Europa
Adjunto do Estoril desejou boa sorte ao Braga na Liga Europa
Bryant Lazaro, treinador adjunto do Estoril, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (1-1) frente ao Sp. Braga. O técnico defende que o Estoril teve mérito na forma como alcançou o empate.
Análise a jogo
«Acho que foi um jogo entre duas equipas fantásticas, que sempre procuraram tentar ganhar o jogo. Da nossa parte, mais uma vez o Estoril mostrou que tem uma mentalidade diferente, respeitamos a nossa identidade e não temos medo a ninguém. Frente a um adversário como Braga tivemos um mérito incrível pelo que fizemos; desejamos ao Braga sorte que tudo corra bem na Alemanha».
Empate dá tranquilidade
«Neste Estoril olhamos sempre para o processo, para o dia a dia. Há uns meses fizemos muitos golos e grandes exibições, e em janeiro o Ian Cathro foi considerado o treinador do mês e não festejámos. Agora continuamos iguais, não escondemos, não perdemos a cabeça. Temos um grupo fantástico, entre nós há uma crença muito grande, e a resposta entre nós quando as coisas não saem bem, é trabalhar. As pessoas revelam o seu caráter nestes momentos, dou os parabéns aos jogadores do Estoril».