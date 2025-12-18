O treinador do Estoril, Ian Cathro, fez esta quinta-feira a antevisão à receção ao Sporting de Braga, no jogo que abre a 15.ª jornada da Liga portuguesa, agendado para as 20h15 de sexta-feira:

Inverter imagem da derrota em Famalicão por 4-0:

«Estamos a preparar-nos para jogar com competitividade e ganhar todos os momentos do jogo. Sei que é algo difícil e essa dificuldade aumenta com a capacidade de quem está do outro lado, mas estamos conscientes da nossa realidade e sinto que somos capazes de ganhar o jogo amanhã.»

Garantia de que não há pressão pelos resultados negativos:

«Sinto que quem trabalha bem pode fazê-lo em todos os cenários e vamos sempre procurar melhorar e competir ao máximo em todos os jogos. Estamos a mostrar que somos capazes de performance de alto nível e depois passamos por momentos não tão bem conseguidos. É a nossa realidade e temos de trabalhar nela.»

Cathro admite que também esperava mais da época:

«Tivemos uma ideia muito bem vincada nos últimos meses da época passada e é óbvio que queríamos levar esse trabalho da primeira para a segunda época. O que estou a sentir é que falhámos nesse objetivo. Mas o sol voltou a nascer e temos de continuar para frente. Todos temos trabalho a fazer e o meu é deixar que a minha frustração não passe para os jogadores.»

Elogios ao Sp. Braga:

«A equipa do Sporting de Braga já encontrou o conforto com as novas dinâmicas, treinador e ideias de jogo. Isso naturalmente aumenta a dificuldade para nós, pois enfrentaremos uma equipa mais mecanizada do que no início da época.»