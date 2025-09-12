Ian Cathro, técnico do Estoril, fez a antevisão à receção ao AVS, numa partida a contar para a quinta jornada da Liga. Em conferência de imprensa, o treinador escocês analisou o facto de a equipa ainda não ter ganho, mas garantiu que a formação canarinha vai manter-se focada em alcançar os objetivos futuros.

Análise à falta de vitórias, mas confiança numa equipa que «sabe ganhar»

«Ainda não ganhámos nesta fase da época, tal como no ano passado, mas, na época anterior, éramos uma equipa nova. Este momento não pode ser olhado da mesma forma, porque esta equipa já ganhou e sabe ganhar. Já ganhámos muitas vezes e vamos ganhar muitas vezes. Era melhor já termos essas vitórias, mas não é assim e temos de saber lidar com essa realidade.»

Foco em continuar os processos com atitude e humildade

«Há momentos em que uma equipa pode não estar a trabalhar tão bem e não consegue resultados. São momentos difíceis. Mas também há momentos em que está a trabalhar bem e os resultados não surgem. Nós estamos a trabalhar bem, a continuar o nosso processo, com muita atitude e humildade, mas também muita ambição para o que queremos para o futuro.»

AVS com processo defensivo sólido aliado a individualidades criativas

«Vamos defrontar uma equipa com um processo muito bem definido na parte defensiva, conseguimos perceber que há um processo sólido e boa atitude para defender. É um adversário que não vai baixar os braços e, no momento ofensivo, vai procurar dinâmicas inovadoras, com jogadores criativos. Podemos dizer que é uma equipa em evolução, mas é uma boa equipa.»

Regresso dos internacionais sem lesões e necessidade de entreajuda no plantel

«Na quinta-feira tivemos o primeiro treino com todos os jogadores juntos, alguns ainda em recuperação, mas tivemos a sorte de ninguém regressar lesionado. Temos verdadeiramente um grupo que sabe trabalhar junto, há muita entreajuda, e precisamos de todos para crescer e construir um clube melhor e mais estável.»