Ian Cathro, treinador do Estoril, em declarações na conferência de imprensa, após o empate frente ao Estrela, 1-1, na primeira jornada da Liga:

[Como está a equipa?] «Como eu. Insatisfeito? Sim.»

[O Estoril não conseguiu segurar a vantagem] «Segurar a vantagem? Não é isso que queremos. Se nós temos uma vantagem, a nossa ideia tem de ser procurar uma maior vantagem. Talvez possamos dizer que o início da segunda parte não foi tão má, mas ao longo da segunda parte perdemos muita ameaça e dinâmicas que tivemos antes para realmente procurar uma vantagem maior. Isto em vez de nos sentirmos confortáveis. Um falso controlo do jogo. Muita bola, muita bola, muita bola, mas temos de ir lá causar dano e perigo».

«Acho que temos de aceitar a culpa por não termos uma dinâmica mais forte e procurar o segundo golo aos 50 e poucos minutos. Talvez seja justo falar do impacto do calor. Mas talvez o jogo… talvez. É importante não ser injusto. Depois do golo que sofremos, gostava muito de ver os dados do tempo útil. Por aí também é difícil. Vamos procurar soluções diferentes, jogar melhor e tomar melhores decisões. Mas também queremos jogar um bocadinho mais à bola».

[Ricard Sánchez apresentado ao intervalo] «É mais um para juntar ao grupo e começar a trabalhar».

[Ferro fora da lista de convocados?] «Uma questão de condicionar o jogador. Está num processo de ganhar condição».