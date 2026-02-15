Ian Cathro, treinador do Estoril, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após a derrota (3-0) frente ao AVS. O técnico do Estoril diz que o jogo teve pouco espaço para se jogar.

Análise ao jogo

«Os jogos de futebol têm vários momentos, nunca é fácil fazer jogadas perfeitas, para abrir espaços quando não há muito espaço. Quando perdas a bola alta, quando fazes pressão, mas as bolas não caem perfeitas. Hoje acho que produzimos muito, mas em vez de a bola cair perfeitamente onde era para fazer o passe, ou para o remate, não aconteceu isso. Muita gente perto de bola, pouco espaço, o campo não estava perfeito, era preciso dar mais um o que. Foram coisas naturais. Acho que produzimos muito, quem estava a ver o jogo penso que estava à espera do nosso primeiro golo».