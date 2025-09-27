Ian Cathro, treinador do Estoril, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota frente ao Sporting por 1-0. O técnico escocês deixou elogios à equipa e garantiu que o trabalho dará frutos.

É natural novos nomes demorarem a entrar nas dinâmicas

«Quando há jogadores novos a entrar nas nossas dinâmicas, é muito natural que, ainda mais contra uma boa equipa, que pode custar um bocadinho acertar alguma coisinha. Mas era só isso e não havia grande problema aí.»

Estoril esteve em campo e com qualidade

«Nós jogámos contra uma boa equipa também. Eu acho que talvez eu estou a ajudar-vos, porque falei muito e fui muito forte na primeira parte contra o Gil Vicente. Mas esta equipa que nós vimos na primeira parte contra o Gil Vicente não estava aqui hoje. Hoje jogou a nossa equipa do Estoril. E quem decide quando a equipa está, quando a equipa não está, sou eu. A equipa estava em campo. Gostei muito dessa parte do nosso trabalho. Não somos perfeitos, como quase todas as equipas aqui, mas gostei muito da nossa energia e posso dizer que vi a nossa equipa do Estoril em campo. E também vi muita qualidade dos nossos jogadores.»

Trabalho realizado dará frutos

«Podemos dizer que sim. É mais um dia no nosso trabalho para tentar cada vez crescer esta equipa, para ajudar o clube também a crescer. Nós vamos fazer isso da nossa forma. Talvez é mais difícil para os jogadores, para tudo o que eu ando a pedir, mas no fim vai valer a pena.»

