Declarações do treinador do Estoril, Ian Cathro, na sala de imprensa do Estádio António Coimbra da Mota, após a vitória por 1-0 ante o Sp. Braga, em jogo da 15.ª jornada da Liga portuguesa:

Vitória ante o Sp. Braga:

«Isto tem muito a ver com não nos obcecarmos sempre com uma certa identidade, digamos assim, face à nossa realidade, mas podemos ter sempre a mesma capacidade, mentalidade e atitude, e vai ser sempre o que vamos tentar - ganhar o jogo.»

Sobre o jogo:

«Jogávamos contra uma boa equipa e obviamente não conseguimos dominar a primeira parte em alguns momentos, mas acho que conseguimos entrar nas nossas dinâmicas. Não criámos muitas situações de golo, mas conseguimos chegar ao último terço. Na segunda parte, não podemos separar a parte tática da psicológica e o que fazia sentido para nós naquele momento do jogo era manter robustez defensiva e não abrir certos espaços.»

Sobre Rafik Guitane:

«Mesmo na força que hoje mete no momento do duelo, este Rafik que temos atualmente é muito melhor do que o que encontrei quando cheguei. Tem evoluído e é um jogador especial.»