Ian Cathro, do Estoril, foi distinguido com o prémio de treinador do mês na Liga portuguesa, recebendo a distinção relativa ao mês de janeiro, anunciou o organismo, na manhã desta quarta-feira.

O treinador escocês de 39 anos recolheu 28,10 por cento dos votos dos treinadores principais da competição. Ficou à frente dos treinadores dos dois primeiros classificados da Liga: Francesco Farioli (FC Porto) e Rui Borges (Sporting), que tiveram 25,62 e 18,18 por cento das preferências.

Em janeiro, nas quatro jornadas disputadas, o Estoril começou por perder por 3-1 na visita ao Benfica, mas depois somou três vitórias no mês, marcando um total de 14 jogos nas quatro jornadas. Venceu na visita ao Estrela da Amadora por 5-0, na receção ao Vitória por 4-2 e na visita ao Santa Clara, também por 4-2.

Sétimo classificado da Liga, com 30 pontos, o Estoril é o quarto ataque mais concretizador da prova, com 43 golos marcados, só atrás de Sporting (55) e Benfica e Sporting de Braga, ambos com 44. No entanto, a par do Tondela, é a sétima equipa com mais golos sofridos, um total de 35.

No Estoril mora também o atual terceiro melhor marcador da Liga, Yanis Begraoui, com 15 golos, só atrás de Vangelis Pavlidis e Luis Suárez, ambos com 19.

Dos prémios de janeiro, o de médio do mês também já tinha ido para o Estoril: João Carvalho.