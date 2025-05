AVS e Vizela já conhecem as datas para os jogos do play-off de acesso à Liga.

A primeira mão está marcada para o próximo sábado, dia 24 de maio, às 19h45, na Vila das Aves. Já a segunda mão, vai disputar-se em Vizela, no domingo, 1 de junho, também pelas 19h45. Os dois jogos vão ser transmitidos na Sport TV.

Recorde-se que o AVS foi antepenúltimo classificado da Liga, enquanto Farense e Boavista caíram para o segundo escalão. O Vizela, por seu turno, ficou no terceiro lugar da II Liga, com Alverca e Tondela a subirem de divisão.

Já o play-off da II Liga, entre Paços de Ferreira e Belenenses, vai disputar-se nos mesmos dias, mas em horários diferentes.

A primeira mão, no Restelo, acontece às 19h00 do dia 24 de maio (Canal 11), enquanto o segundo jogo disputa-se às 17 horas de domingo, 1 de junho, na capital do Móvel (Sport TV).