Paulo Bernardo regressa esta segunda-feira à competição depois de ter testado positivo à covid-19 enquanto estava ao serviço da seleção portuguesa de sub-21. O médio vai ser titular no duelo do Benfica B com o Estrela da Amadora, para a II Liga. O pontapé de saída está agendado para as 18h00.



O resultado positivo do jogador foi anunciado a 14 de novembro, ou seja, precisamente há 15 dias.



O médio, que estava a conquistar espaço no leque de escolhas de Jorge Jesus, procurará agora recuperar o ritmo competitivo ao serviço da equipa B do Benfica.



Onze do Benfica B: Svilar; Fabinho, Tomás Araújo, Pedro Álvaro, Sandro Cruz, Martim Neto, Rafael Brito, Paulo Bernardo, Umaro Embaló, Tiago Gouveia e Henrique Araújo.