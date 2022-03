O Boavista venceu o Trofense, da II Liga, por 3-2, em jogo de preparação realizado durante a paragem dos campeonatos profissionais para os embates das seleções nacionais.

No Estádio do Trofense, o Ilija Vukotic, Kenji Gorré e Tiago Morais marcaram os golos do conjunto de Petit, enquanto Matheus Índio e Djalma marcaram para a equipa de Francisco Chaló.

Yanis Hamache, Miguel Reisinho, Paul-Georges Ntep e Manuel Namora têm desfalcado os ‘axadrezados’ por lesão, ao passo que Alireza Beiranvand (Irão), Reggie Cannon (Estados Unidos) e Gaius Makouta (Congo) estão ao serviço das respetivas seleções.

Num duelo em que deu tempo de jogo aos jogadores com menor tempo de utilização, Petit incluiu cinco nomes da equipa de sub-19: os defesas Guito Madureira e Pedro Gomes, do médio Bernardo Silva e dos avançados Martim Tavares e Tiago Machado.