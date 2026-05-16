Há quatro épocas na Liga, o Casa Pia vai disputar pela primeira vez o play-off de manutenção, frente ao Torreense, que terminou no terceiro lugar da II Liga. Uma vez que o emblema de Torres Vedras vai disputar a final da Taça de Portugal com o Sporting a 24 de maio, a primeira mão do play-off não vai poder decorrer no próximo sábado.

Em todo o caso, é certo que o Torreense recebe o Casa Pia no primeiro “round”, com o duelo em Rio Maior a decidir o play-off.

Em caso de empate, a decisão segue para prolongamento e penáltis, como aconteceu em 2023, quando o Estrela da Amadora subiu e o Marítimo desceu.

Desde 2021, apenas o AVS (2025) conseguiu evitar a descida à II Liga nos play-offs.

O Torreense não disputa a Liga desde 1992.