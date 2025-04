Ainda não há data para o reagendamento, mas uma coisa é certa - os dois jogos da II Liga previstos para esta segunda-feira foram adiados devido ao apagão elétrico que afetou a Península Ibérica e outras regiões europeias, apurou o Maisfutebol.

As duas partidas estavam agendadas para as 18 horas. O Benfica B iria receber o Mafra no Benfica Campus e o Chaves iria defrontar o Alverca em Trás-os-Montes.

Tal como tínhamos adiantado anteriormente, também o jogo único da Liga de hoje, o Casa Pia-Estoril, às 20h15, está em risco mas ainda não há confirmação de que tenha sido adiado.

As partidas da Liga Revelação de terça-feira, organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol, foram adiadas para quarta-feira.