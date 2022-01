Recrutado no último dia do mercado de transferências de verão, Sidnei Tavares só por estes dias começou a treinar com a equipa do FC Porto B.



O médio de 20 anos surge nas fotografias da sessão de treino divulgadas pelos dragões nas redes sociais.



Sidnei Tavares, primo do ex-Sporting Nani, realizou praticamente toda a formação no Leicester, clube no qual passou a última década. O jovem jogador chegou a estrear-se pela equipa principal dos «foxes» pela mão de Brendan Rodgers na Liga Europa contra o Slavia Praga, tendo disputado ainda dois jogos na Premier League.



Após vários meses de ausência, que não foi esclarecida pelas partes, Sidnei Tavares pode estrear-se pela equipa B FC Porto na deslocação à Choupana, casa do Nacional, numa partida referente à 20.ª jornada da II Liga.



