O Cova da Piedade acusou nesta terça-feira o presidente da Liga de clubes, Pedro Proença, de negar a inclusão das suas propostas sobre as subidas e descidas na II Liga na ordem de trabalhos da Assembleia Geral de segunda-feira.

Em comunicado, o clube do concelho de Almada diz que é «totalmente falso» o alegado chumbo das suas propostas, conforme «divulgação promovida perante os órgãos de informação», uma vez que não houve lugar a qualquer discussão das mesmas «por recusa ilegal da direção em as incluir».

«A decisão que contou com o apoio do presidente da mesa de Assembleia Geral, violando as regras da alteração e aditamento à ordem de trabalhos, condicionando e direcionando as funções e resultados da Assembleia Geral para a aprovação das propostas de deliberações apresentadas pelo presidente Pedro Proença», diz a SAD piedense em comunicado assinado pela administração.

A concluir, o Cova da Piedade realça uma afirmação de um presidente de um «clube com relevante dimensão» no futebol português, que diz ser «conhecido pela sua frontalidade», e que se terá referido à direção da Liga, de acordo com os piedenses, com a frase «isto é pior que a PIDE».