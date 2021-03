A Liga Portugal comunicou que, além do Académico de Viseu, também notificou o Cova da Piedade para fazer demonstração de cumprimento salarial entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021.

A Liga informa que os dois clubes devem fazer prova de ausência de dívidas salariais a jogadores e treinadores «dentro dos prazos regulamentares», ou seja, de 15 dias.

Refira-se que no trimestre anterior o Académico de Viseu não cumpriu imediatamente com a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas. Já esta quarta-feira, fonte do clube da Beira Alta informou que durante a próxima semana será apresentada a documentação exigida.

Das 34 sociedades desportivas que competem na I e II Ligas, 32 fizeram prova de ausência de dívidas até esta quarta-feira, 17 de março.