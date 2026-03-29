O FC Porto juntou os plantéis das equipas A e B pelo segundo dia consecutivo, dadas as ausências forçadas por compromissos internacionais e lesões. O grande destaque nos trabalhos realizados no Olival foi a inclusão do júnior Filipe Sousa e dos juvenis João Brito e Tcherno Jamanca.

O plantel comandado por Francesco Farioli continua a preparar o jogo com o Famalicão (sábado, 20h30), no Estádio do Dragão, a contar para a 28.ª jornada da Liga. Já a equipa liderada por João Brandão, por sua vez, trabalhou tendo em vista a receção ao Chaves, na segunda-feira, pelas 18h00.

Recorde-se que o FC Porto A tem dez jogadores em compromissos de seleções. No boletim clínico figuram os nomes de Diogo Costa (tratamento), Nehuén Pérez (treino condicionado), Rodrigo Mora (tratamento), Luuk de Jong (tratamento e ginásio) e Samu (tratamento e trabalho de ginásio).

Já a equipa B tem nove jogadores em serviço às respetivas seleções e seis lesionados -Martim Chelmik (tratamento), Martim Cunha (tratamento e trabalho de ginásio), Yoan Pereira (tratamento e trabalho de ginásio), André Oliveira (vigilância pós-operatório), André Miranda (tratamento) e Brayan Caicedo (tratamento e trabalho de ginásio).