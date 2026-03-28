O FC Porto promoveu este sábado um treino conjunto entre as equipas A e B, no Olival, numa sessão que marcou o arranque da preparação para a receção ao Famalicão, referente à 28.ª jornada da Liga.

Sob orientação de Francesco Farioli e João Brandão, os dois plantéis trabalharam em conjunto numa sessão vespertina, ainda condicionada por várias ausências devido aos compromissos internacionais.

Entre os indisponíveis estiveram Bednarek, Kiwior, Pietuszewski, Zaidu, Fofana, Pablo Rosario e Froholdt todos ao serviço das respetivas seleções.

No boletim clínico da equipa principal, destaque para Diogo Costa, em tratamento, além de Nehuén Pérez (treino condicionado), Luuk de Jong, Rodrigo Mora e Samu Omorodion, que continuam entregues ao departamento médico.

Já a equipa B prossegue a preparação para a receção ao Desp. Chaves, na 28.ª jornada da Liga, também com várias baixas por compromissos internacionais. Perante esse cenário, Filipe Sousa e os juvenis João Brito e Tcherno Jamanca foram chamados a integrar os trabalhos.

Os dragões regressam ao trabalho na manhã de domingo, novamente no Olival.