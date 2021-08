O FC Porto anunciou esta terça-feira que renovou o contrato com Vasco Sousa por mais quatro temporadas, até 2025, depois do jovem médio, de 18 anos, ter sido determinante no empate do FC Porto B com o Trofense (2-2), no jogo inaugural da II Liga.

O jovem médio chegou ao FC Porto em 2019, contratado ao Vitória de Guimarães, e, logo na época de estreia, acumulou 19 jogos e marcou seis golos pela equipa de sub-17.

Já na última época, Vasco Sousa cumpriu seis jogos nos sub-19 antes de ser promovido à equipa B.

No último sábado, Vasco Sousa foi mesmo determinante para o empate alcançado pelo FC Porto B, em casa, diante do Trofense, ao marcar o golo do empate pouco depois de saltar do banco.

«Sinto-me muito feliz. É gratificante sentir a confiança que depositam em mim, sobretudo no meu clube do coração, por isso é com enorme orgulho e muita garra que encaro este desafio. É um momento muito especial para mim e espero retribuir com alegrias para este grande clube», destacou o jogador às plataformas do clube.