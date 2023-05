A final da Liga 3, que será disputada entre União de Leiria e Belenenses, vai ter efeitos também na operação logística da 33.ª jornada da Liga e da II Liga.

O jogo de atribuição do título do terceiro escalão está agendado para o dia 20 de maio (16h15), no Estádio Nacional.

Por esse motivo, o duelo entre Casa Pia e Estoril, da 33.ª jornada da Liga, não pode disputado no Estádio Nacional, ainda que esteja agendado apenas para o dia seguinte, 21 de maio (18h).

A mudança de palco será ainda formalizada nas próximas horas, mas o Maisfutebol confirmou que o encontro será disputado no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa… em Leiria. De recordar que os Gansos já ali receberam o Benfica, em jogo da segunda ronda da Liga.

Para além do Casa Pia-Estoril, a final da Liga 3 obriga a mudar também um jogo da II Liga. Ironicamente, a presença do Belenenses no Jamor faz com que a B SAD tenha de procurar outro recinto para receber a Oliveirense. Este jogo está, de resto, marcado mesmo para o dia 20 de maio, pelas 15h30.

Também neste caso a escolha da alternativa ainda está por formalizar, mas o Maisfutebol apurou que o jogo será disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.