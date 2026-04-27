Foi diante do Benfica B, no Seixal, que o Marítimo festejou a tão ansiada subida à primeira divisão, num regresso ao principal escalão três anos depois. Os madeirenses venceram por 2-1 e carimbaram o feito.

José Mourinho, assim como João Veloso e Henrique Araújo, da equipa A, assistiu à partida. No final do jogo, o treinador das águias fez questão de dirigir-se aos balneários para felicitar o Marítimo pela subida.

Um dos jogadores, Vladan Danilovic, mostrou o momento nas redes sociais, com bom humor: «Obrigado míster e até ao próximo ano», escreveu o médio.