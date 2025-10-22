A Liga comunicou que o Desp. Chaves-Sporting B, jogo da 9.ª jornada da II Liga, foi adiado.

A partida, que estava agendada para quinta-feira, 30 de outubro (16h45), foi reagendada para 23 de novembro (11h00) por acordo entre os clubes e a anuência do operador televisivo, comunicou o organismo que tutela as competições profissionais em Portugal.

Nessa semana, refira-se, realiza-se a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, competição da qual os flavienses foram eliminados pelo Benfica.