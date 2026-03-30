O Lusitânia de Lourosa vai receber o FC Porto B no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, confirmou a Liga, em comunicado, na manhã desta segunda-feira.

O jogo é relativo à 29.ª jornada da II Liga e está agendado para 13 de abril, segunda-feira, às 18 horas. É o jogo que encerra a ronda.

Em comunicado, a Liga refere que o Estádio Cidade de Barcelos, recinto indicado pela direção do Lusitânia de Lourosa como substituto - face às obras de melhoramento do seu estádio para cumprimento dos requisitos legais e regulamentares – não pode ser utilizado, «devido a uma elevada concentração de eventos e respetivo empenhamento operacional de efetivo».