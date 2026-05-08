A Liga Portugal sorteou esta sexta-feira o emparelhamento do play-off de acesso à Liga e II Liga. Os jogos estão previstos acontecer a 23 e 29 de maio.

No que diz respeito à Liga, o 16.º classificado vai visitar o terceiro da II Liga na primeira mão, invertendo-se os papeis no segundo jogo.

Já na II Liga, o 16.º classificado começa por receber o terceiro classificado da Liga 3. Naturalmente, na segunda mão, o emblema da Liga 3 vai jogar em casa.

Em caso de empate, a decisão segue para prolongamento e penáltis, como aconteceu em 2023, quando o Estrela da Amadora subiu e o Marítimo desceu.

Desde 2021, apenas o AVS (2025) conseguiu evitar a descida à II Liga nos play-offs.

A duas jornadas do término do campeonato, o Tondela (17.º) está a um ponto do Casa Pia (16.º). Por sua vez, o Estrela da Amadora (15.º) guarda dois pontos sobre os “Gansos”.

Na II Liga, também a duas jornadas do fim, as contas são mais complexas. O Portimonense (16.º) está a dois pontos do Penafiel (15.º), a três do Farense (14.º) e a quatro pontos do Felgueiras (13.º). Em simultâneo, a Oliveirense (18.ª) está a cinco pontos do Portimonense, enquanto o Paços de Ferreira (17.º) está a um ponto dos algarvios.

Desde 2022, apenas Länk Vilaverdense (2023) conseguiu subir da Liga 3 para a II Liga via play-off.