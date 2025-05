A Liga Portugal definiu esta sexta-feira como se vão realizar os emparelhamentos dos play-off de acesso I Liga e II Liga, cujos jogos estão marcados para 24 de maio e 1 de junho.

No que diz respeito ao escalão principal, o 16.º classificado da Liga vai receber o terceiro classificado da II Liga na primeira mão, invertendo-se depois os papeis na segunda.

No que diz respeito à II Liga, o terceiro classificado da Liga 3 jogará o primeiro jogo na condição de anfitrião diante do 16.º classificado da II Liga.

Os vencedores dos playoffs serão, naturalmente, as equipas que tiverem marcado o maior número de golos no conjunto das duas mãos. Em caso de empate, no final do tempo regulamentar do segundo jogo, se as equipas tiverem o mesmo número de golos marcados e sofridos no total das duas mãos, haverá um prolongamento de 30 minutos, dividido em duas partes de 15 minutos.

Caso a igualdade se mantenha no final desse prolongamento, o desempate será, então, definido através da marcação de penáltis.

Recordamos que na I Liga, com duas despromoções diretas e ainda com duas jornadas por disputar, o Estrela soma 29 pontos, enquanto Boavista, AVS e Farense somam todos 24 pontos.

Na II Liga, também a duas jornadas do fim, Tondela (61 pontos), Vizela (58) e Alverca (57) ainda lutam pela promoção direta, mas um deles acabará em posição de play-off.

Confira as classificações atuais das três ligas em questão:

I Liga

II Liga

III Liga